Frysk Museum iepen foar lanlike proef mei sneltesten

Nei sa’n fjouwer moanne ticht west te hawwen, sil it Frysk Musum op 19, 20 en 21 april fan 09.30 oant 18.00 oere tydlik de doarren iepenje. It museum docht mei oan in lanlike proef dêr’t it ministearje fan OCW de ynset fan sneltesten yn museum yn ûndersiket. Minsken mei in Museumkaart kinne fan takom wike ôf in museumbesite en sneltest reservearje op www.museum.nl. It is net mooglik fia it museum sels te reservearjen. By de proef sil it Frysk Museum foar it earst de útstalling Haute Bordure sjen litte, lykas de eksposysjes mei hjoeddeisk wurk fan Taus Makhacheva en Afra Eisma.

Wa’t in tydfak reservearre hat fia www.museum.nl, ûntfangt in link om in ôfspraak foar in fergeze sneltest te meitsjen. Mei de proef wol it ministearje fan OCW de ynset fan sneltesten yn de kulturele sektor ûndersykje. Sa wurdt sichtber oft sneltesten helpe kinne om it maatskiplik libben wer op gong te bringen. De santjin musea dy’t dielnimme oan de proef binne yn oerlis mei it ministearje fan OCW en de 25 feilichheidsregio’s selektearre. Dêrby is achtslein op sprieding – yn alle provinsjes yn elts gefal ien museum -, museumgrutte en type kolleksje.

Museumkaart

Minsken mei in Museumkaart kinne fan takom wike ôf in tydfak selektearje op www.museum.nl. De krekte datum dat men reservearje kin, wurdt bekendmakke op de sosjalemediakanalen fan de Museumkaart. Om reisbewegingen te beheinen, wurdt besikers frege safolle mooglik yn harren eigen regio nei in museum te gean. De dielnimmende musea binne ferdield oer Nederlân en elts museum kin trije dagen meidwaan. It Frysk Museum hat keazen foar 19, 20 en 21 april.

Oarel meter jildt noch

De proef is oars as de earder organisearre fieldlabs: it koroanaprotokol is noch hieltyd fan tapassing. Sa bliuwt de oardel meter fan krêft, binne der fêste rinrûtes en desynfeksjemiddels. Ut de ûnderfiningen fan 2020 docht bliken dat it protokol feilich en ferantwurde is: der binne gjin brânhurden fan koroana bekend út musea. Fan eardere besikers meldt boppedat mear as twa tredde dat se harren besite oan in museum as feilich ûnderfûn hiene. Dat docht bliken út ûndersyk fan Validators dat ferline jier yn opdracht fan de Museumferiening dien is.

Dielnimmende musea

Oan de proef dogge de folgjende musea mei: Drintsk Museum (Assen), Frysk Museum (Ljouwert), Jopie Huisman Museum (Warkum), Grinzer Museum (Grins), Noordbrabants Museum (’s-Hertogenbosch), Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem), Bonnefanten (Maastricht), Hermitage (Amsterdam), Scheepvaartmuseum (Amsterdam), Teylers Museum (Haarlem), Slot Loevestein (Poederooijen), Luchtvaartmuseum Aviodrome (Lelystad), Museum De Fundatie (Swol), Spoorwegmuseum (Utert), Museum Prinsenhof (Delft), Wereldmuseum (Rotterdam) en Zeeuws Museum (Middelburg).