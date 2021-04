Film ‘Nomadland’ grutte winner Oscars

Anthony Hopkins hat ôfrûne nacht de twadde Oscar yn syn libben wûn foar syn rol yn The Father. De 83-jierrige Hopkins spilet yn it drama de rol fan in man dy’t troch Alzheimer de greep op de werklikheid ferliest. De Britske akteur wûn tritich jier lyn syn earste Oscar foar syn rol yn The Silence of the Lambs.

De film Nomadland helle de wichtichste prizen fan de jûn binnen. Chloé Zhao waard de twadde frou dy’t bêste rezjy op har namme skriuwe koe, alve jier nei Kathryn Bigelow foar The Hurt Locker. It drama Nomadland oer Amerikanen út de ûnderklasse dy’t mei in kemper troch it lân lûke, wûn ek Oscars foar bêste film en bêste aktrise foar Frances McDormand. It wie har tredde Oscar as aktrise.

Besjoch de trailer fan Nomadland.

De Bosnyske film mei in Nederlânsk tintsje Quo Vadis, Aida? oer de fal fan Srebrenica foel neist de prizen. De Oscar foar bêste bûtenlânske film gie nei Druk, fan de Deenske regisseur Thomas Vinterberg en de Amsterdamske produsint Topkapi.