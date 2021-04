Fideo: Stoffel Zandstra kriget Fryske Kultuerpriis

Stoffel Zandstra fan de Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan de gemeente De Fryske Marren wûn. Zandstra krige de priis foar syn aktiviteiten as sjonger, tekenteltsjemakker, toanielskriuwer, produsint en muzikant. Dat docht er sawol yn it Standertfrysk as yn it Lemstersk.

Wethâlder taalbelied Luciënne Boelsma lange de priis, dy’t bestiet út in bedrach fan 750 euro, hjoed oan Zandstra oer. De priis wurdt alle jierren útrikt oan ien dy’t wat bysûnders foar de Fryske taal en kultuer docht.