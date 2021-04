Ferrommingen koroanamaatregels noch net wis

Demisjonêr minister Hugo de Jonge sei freedtejûn by Beau dat de ferrommingen fan de koroanamaatregels noch net wis binne. “Wy sille gjin gekke dingen dwaan”, sei er oer de mooglike ferrommingen fan 21 april ôf.

Ofrûne wike lekte út dat it kabinet oan ferrommingen wurket. By it Outbreak Management Team leit in plan om letter dizze moanne terrassen en winkels wer te iepenjen. Der binne ek plannen foar tsientallen proefeveneminten. Mar de demisjonêr minister warskôge dat minsken net al te optimistysk wurde moatte. Oankommende tiisdei is der wer in parsekonferinsje fan it kabinet oer de koroanamaatregels.

De Nederlânske Feriening fan Sikehuzen reagearre ôfrûne wike ferbjustere op de plannen foar ferromming. De koepelorganisaasje sei doe dat de druk op de sikehuzen ferskriklik heech is. De Jonge sei dat der ek perspektyf nedich is foar de befolking, mar dat yn it sicht fan de haven gjin domme dingen dien wurde moatte.

Ut de resintste koroanawyksifers docht bliken dat der ôfrûne wike yn trochsneed 6760 positive testen wiene. Dat is acht persint minder neffens de wike derfoar. Tagelyk waard bekend dat sikehuzen de kapasiteit fan de yntinsive soarch útwreidzje mei’t it tal opnommen koroanapasjinten mear wurdt. De reguliere soarch wurdt just ôfskaald fanwege it grut tal koroanapasjinten yn sikehuzen.