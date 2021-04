Streuper fertrape troch oaljefanten

Yn it Kruger National Park yn Súd-Afrika hat in keppel oaljefanten in man fertrape, dy’t nei alle gedachten oan it streupen wie. Hy kaam om it libben doe’t er mei twa oaren foar patrûljearjende parkwachters flechte.

De eksploitant fan South African National Parks skriuwt op Twitter dat ien fan de trije oanholden is. Dy fertelde de parkwachters dat se harren guod, ûnder mear in bile en iten, falle lieten doe’t se opmurken waarden. Dêrnei kamen se in keppel oaljefanten mei keallen tsjin. Hysels koe ûntkomme, mar wist net oft syn hantlangers it oerlibbe hiene. De wachters fûnen letter it swier tramtearre lichem fan ien fan syn kompanen. Fan de tredde man ûntbrekt elk spoar. Dy man is neffens tinken ferwûne rekke oan in each.

De útbater tinkt dat de trije op syk wiene nei noashoarnen. It park is ien fan de wichtichste safarybestimmingen fan Súd-Afrika en ien fan de grutste wyldreservaten fan it wrâlddiel, mei oaljefanten, liuwen, noashoarnen, loaihoarzen en buffels.