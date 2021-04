Feilige fytsrûten yn Fryslân

Sûnt juster steane op it ynternet Fryske Trochtraaprûten. Dat binne ekstra feilige fytsrûten dy’t spesjaal geskikt binne foar de âlderein, mar fansels tagonklik foar elkenien. Se binne te finen op www.doortrappen.frl.

It binne rûntsjes fan sa’n 20 kilometer, oer rommere paden, mei net folle obstakels en relatyf feilige krúspunten. Se binne ûntwikkele yn opdracht fan it Regionaal Orgaan Ferkearsfeilichheid Fryslân. Dat wurket oan it ferbetterjen fan de ferkearsfeilichheid fia kampanjes, aktiviteiten op it mêd fan ferkearsedukaasje en ferkearsfeilichheidsprojekten. Mear ynformaasje dêroer stiet op www.rof.frl.

Fan freed ôf is der op Omrop Fryslân TV in reklamespot oer te sjen mei yn de haadrol de 100-jierrige Piet Kaspers fan Skylge. Dy waard earder útroppen ta de âldste aktive fytser.