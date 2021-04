Eksposysje ‘Yn en Om Snits’ by Bax Kunst

Wurk fan Bart Bosma, Annemarie IJssels (skilderijen) en Mieke Hoekstra, Siete Koch en Petra van Stam (objekten) is fan 1 maaie o/m 12 juny 2021 te sjen by Bax Kunst yn Snits.

Eksposysje In en Om Sneek toant de skjintme om ús hinne

Wylst de natuer wer mear kleur kriget en ek de lanlike maatregels foarsichtich ferromme wurde, presintearret Galery Bax Kunst in aktuele eksposysje. Mei’t de measte bewenners fan de Súdwesthoeke ticht by hûs bliuwe moatte, besleat de Snitser galery in eksposysje mei lokale keunst yn te rjochtsjen. Der wurde skilderijen toand fan de Snitser keunstners Bart Bosma en Annemarie IJssels, yn kombinaasje mei keramyk en filten objekten fan Mieke Hoekstra, Siete Koch en Petra van Stam. Dy wenje allegear yn Súdwest-Fryslân.

De eksposysje besytsje

Sneon 1 maaie wurdt de eksposysje online iepene. Neist online is Galery Bax Kunst te besytsjen op de fêste iepeningstiden, in ôfspraak meitsje is net nedich. “Wy folgje alle mooglike oanwizingen fan it RIVM, en de jildende maatregels. Dêrneist meitsje ús fertroude iepeningstiden it just goed mooglik om alle doelgroepen fan tsjinst te wêzen. Yn dit gefal moarns foar kwetsbere groepen op ôfspraak en middeis iepen foar elkenien”, seit kurator Redmer Bax. Hy beslút: “De thússitters wolle wy ek betsjinje mei ús eksposysje fan hege kwaliteit. En dat dogge wy neist yn de galery ek fia ynternet mei in firtuele tour en ús webside.”

De eksposysje is dus altyd op de webside www.baxkunst.nl en op YouTube te besjen. Oankeapen kinne online fersoarge wurde, krekt as proefpleatsingen. Dêr kin kontakt foar opnommen mei de galery.