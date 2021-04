Ein maaie faksinaasje foar jongere eilanners

Alle folwoeksen bewenners fan de Fryske Waadeilannen ûnder de sechstich jier kinne yn de lêste wike fan maaie de earste koroanaprip krije. GGD Fryslân giet fuort nei de Pinkster, dat is fan 25 maaie ôf, nei de eilannen om harren, mei de húsdokters dêre, yn it intsjen. Earder al hawwe de 60-plussers en de soarchmeiwurkers oan bar west.

De 6000 eilanners krije in útnûging fan de gemeente en kinne dan sels telefoanysk in ôfspraak meitsje. Se krije it Pfizer-faksin. Wa’t earder al útnûge is hoecht no net te reagearjen.