Eilânfans wurde útdage om Waadkust ek te besytsjen

De merken WADtodo en Visit Wadden gean tegearre fierder ûnder de flagge fan Visit Wadden. It merk WADtodo hâldt dêrmei op, wat ynhâldt dat de marketingynspanningen foar sawol de Waadkust as de Waadeilannen troch Visit Wadden dien wurde. Dêrmei wurdt Visit Wadden it oerkoepeljende merk foar alle marketingaktiviteiten foar it folsleine Waadgebiet.

It (ynter)nasjonaal ûnder de oandacht bringen fan de Waadeilannen bart noch hieltyd yn opdracht fan de provinsje Fryslân. Mei de regionale marketingorganisaasjes en VVV’s wurket Visit Wadden oan it befoarderjen fan duorsum toerisme yn en om it Waad.

Untdek it hiele Waadgebiet

Reizgen de eilânfans foarhinne allinnich it Waadkustgebiet troch, om dêrnei de boat te pakken, no wurdt dy groep útdage om dat earst te kombinearjen mei it ferkennen fan it fêstelân. Dêr is ek in protte Waadgebiet te ûntdekken. Besjoch de fideo foar in moaie ympresje:

Benijd nei wat it Waadgebiet allegear te bieden hat? Sjoch dan op www.visitwadden.nl.