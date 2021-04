Earbetoan oan ferstoarne prins Philip

Yn it Feriene Keninkryk wurdt sneontemiddei in earbetoan brocht oan prins Philip dy’t juster yn ’e âldens fan 99 jier ferstoar. Om 13.00 Nederlânske tiid wurde 41 salútskotten ôffjurre yn de fjouwer Britske haadstêden (Londen, Belfast, Cardiff en Edinburgh) en stedssteat Gibraltar ta eare fan de man fan keninginne Elizabeth.

It earbetoan wurdt útfierd troch it Britske leger. Ferskate ienheden fan de marine, dêr’t Philip yn de Twadde Wrâldoarloch tsjinne hat, dogge ek mei oan de seremoarnje. Publyk wurdt yn ferbân mei koroana oproppen om thús te bliuwen en it earbetoan fia ynternet, radio en telefyzje te folgjen.

Britske kranten stiene sneontemoarn fol mei it nijs oer it ferstjerren fan de prins. In protte moarnsblêden wije tsientallen siden oan syn dea.