Dit keukenkrûd liket krekt op twa fergiftige túnplanten

Foto: Twitter

Yn Dútslân is in frommeske op ‘e slankje-en-skermkekeamer fan it sikehûs bedarre, om’t hja fergifitige planten iten hat. It bart faker dat tusken in ûnskuldich keukenkrûd planten opkomme dy’t er tige op lykje, mar dy’t deadlik binne. De frou tocht dat se it plantsje lofts út ‘e tún helle hie, mar it wie it middelste plantsje.

Blêdlok, ek wol sipelplantsje neamd, hat in sipelige smaak. It wurdt gauris fersnipele en as farske of droege krûderij troch it iten hinne dien. Sa woe it Dútske slachtoffer it ek, mar hja hie net yn ‘e rekken dat hja mei de hjersttitelroas te krijen hie. De plant, ek wol droechbloeier, libbene deade of finsterblom neamd, wurdt as middel foar de behanneling fan kankerpasjinten brûkt, mar men kin der maklik te folle fan ite en dan is er deadlik.

It maaieklokje (wâldfamke, boskleelje) liket ek op blêdlok. It is in bekende túnplant, dy’t maklik wreidet. Men moat der tige om tinke dat der net fan iten wurdt, want hy is slim fergiftich.