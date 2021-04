De Rolling Stones komme werom nei Grins

The Rolling Stones – Unzipped komt yn 2023 werom nei it Grinzer Museum. De ferlinging oant en mei 18 april bliek te koart om wer foar it publyk te iepenjen. De útstalling reizget troch nei de folgende bestimming: Marseille. Yn 2020 wie de eksposysje fjouwer wike iepen. Tanksij goede oanpassingen yn en om it gebou koe Unzipped troch goed 20.000 minsken koroanaferantwurde besjoen wurde.

It goede nijs is dat it Grinzer Museum mei it management fan de Rolling Stones oerienstimming berikt hat om de útstalling yn 2023 werom nei Grins te heljen. Management en band wurdearje de ynspanningen fan it museum en fine it ferfelend dat de pandemy in grut publykssukses ferhindere hat. “We are sorry to leave Groningen where we felt very much at home. Now we are happy to announce that we will return soon!”

It Grinzer Museum is tankber foar it genereuze gebear fan de Rolling Stones. Direkteur Andreas Blühm: “It is noch nea foarkaam dat in útstalling twa ker nei itselde museum reizge is, mar dizze tiden freegje om orizjinele oplossingen. It is tige skande dat net mear minsken fan Unzipped genietsje koene en wy sjogge út nei de nije kâns yn 2023.”

Oant 18 april kin it publyk noch fan de online útstalling genietsje. Alle ynternetbesikers meitsje kâns op in keunstwurk fan gitarist Ronnie Wood en in katalogus mei de hanteken fan Mick Jagger. Unzipped online is te besjen op rollingstonesgroningen.nl.