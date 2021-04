Juster waard yn it lân fan Titus de Wolff te Flânsum, ûnder Raerd, de lêste skries, krekt op it nêst sittend te brieden, de kop ôfbiten troch in foks. De fjouwer aaien noch yn it nêst.

Tweintich jier lyn hie De Wolff dêr noch fyftich pear skriezen en tweintich pear ljippen, tweintich pear strânljippen en tsjirken. Troch de rôverij is der neat mear fan oer.

De Wolff hat him troch de jierren hinne tige ynset foar de belangen fan de fûgels. Hy fynt it dan ek begrutlik en skande. Yn syn fûgeltsjelân binne te folle predatoaren. Hy – en mear mei him – binne kritysk as it giet om it belied fan de provinsje yn dit stik fan saken. “De mienskip sil yn aksje komme moatte om de beakens te fersetten.”