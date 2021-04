De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk

Foto: Nathan Dumlao

De klank n wurdt troch de noas makke, wylst de measte oare taalklanken troch de mûle komme. Dy aparte noasklank is ek net sa stabyl: talen wurkje him der gauris út. Dat is te sjen yn it Frânsk, Italiaansk, Ingelsk en … Frysk. It Dútsk bewarret him en it Hollânsk almeast ek, mar inkeldris slút it him oan by it Frysk.

Dat beskriuwt taalkundige Yoïn van Spijk op syn webloch. Hy lit sjen hoe’t it Nederlânsk tusken it Frysk en Dútsk yn sit. Sa hat it Nederlânsk yn ons noch wol in n, krekt as it Dútsk (uns), wyls it Frysk en Ingelsk der ús en us fan makke hawwe. By it wurd vijf slút it Hollânsk just oan by it Frysk en Ingelsk (fiif, five) en net by it Dútske fünf.

Gek genôch hat it Nederlânsk zuid en it Dútsk süd. Yn dy wurden soe men in n ferwachtsje. It binne lykwols Fryske lienwurden, dêrom hawwe se dy n net.

Yn it stik fan Van Spijk binne noch in soad oare nijsgjirrige feiten oer de skiednis fan it Frysk en besibbe talen te lêzen. Klik hjir om it te lêzen.