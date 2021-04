De eardere Lama’s sille wer optrede

De eardere Lama’s Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer en presintator Patrick Lodiers sille foar it earst sûnt 2008 wer in teatertoernee dwaan. Dat dogge se ûnder de nije namme TAFKAL (the artists formerly knows as Lama’s).

Utsein de namme is der fierder neat feroare. Yn de oankundiging stiet: “It is fansels wer âlderwetsk ymprovisearjen mei in godlike fonk. De bekende en beruchte spultsjes komme allegear foarby en wat noch wichtiger is: eltse jûn is wer unyk.”

De manlju fertelden freedtejûn oer de nije sjo yn it programma Beau op RTL 4 en diene ek in ymprovisaasjespultsje. De namme TAFKAL, betocht troch Van Koningsbrugge, is in ferwizing nei Prince, dy’t op in stuit ûnder de namme TAFKAP (the artist formerly known as Prince) muzyk útbrocht.