Brittany blykt twa fodzen te hawwen

Eins hie se it witte kinnen: Brittany Jacobs krige twa kear yn ’e moanne de regels. Dat is twa kear safolle as by oare froulju. Hja hie wolris in ekstra gatsje sjoen, mar der nea oer prakkesearre dat dat bysûnder wie. Oant se in bern krige.

Op TikTok fertelt de 26-jierrige dat in ferpleechster yn it sikehûs har derop wiisde dat se twa yngongen hie en sels twa memmeliven.

Hja fertelt dat dokters fan de twa fodzen wilens ien makke hawwe. Dat wie nedich, om’t se oars net yn ’e kream koe. Hja hat wilens twa sûne bern.

Dat froulju mear as ien geslachtsdiel hawwe, is ûngebrûklik, mar net hiel seldsum. Likernôch ien op ’e trijetûzen froulju hat in twadde fodze. Dy is lykwols meastal net folslein útgroeid. Dat beide memmeliven in aparte menstruaasjesyklus hawwe, is folle seldsumer.