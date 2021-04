Bizar: sa koste in koroanafeestje in jongkeardel it libben

Foto: Pixabay

Feestjes jaan is yn dizze koroanatiid net tastien. Dat hat fansels as reden dat minsken dan maklik it koroanafirus oprinne. Dêr kinne hja oan stjerre. In koroanafeestje sneontenacht wie lykwols fuortendaliks deadlik. Ien fan ‘e feestgongers rekke sa bang doe’t de plysje oanbelle dat er him op in bizarre manier yn ‘e dea stoarte.

De ienentweintichjierrige jongkeardel wie op in feestje yn ‘e binnenstêd fan Antwerpen. It feestje waard fierd yn in hotelkeamer op ‘e boppeste ferdjipping. Der wiene acht minsken en dy makken in soad leven. It hotelpersoniel koe harren net yn ‘e stringen hâlde, dus de plysje waard skille.

Doe’t de plysje oankloppe, rekke de jongkeardel yn panyk. Hy sprong troch it rút nei bûten ta en foel te pletter.

Boargemaster fan Antwerpen Bart de Wever sei dat de dea fan ‘e jongkeardel sjen liet dat der praat wurde moat oer it trochsetten fan de koroanamaatregels: minsken wine harren derfoar wei en binne bang fan ‘e plysje.