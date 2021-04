Asylsikers folle faker nei Fryslân as nei Rânestêd ta

It Ryk en it COA wolle asylsikers better oer Nederlân spriede. Op ‘t heden heine Fryslân, Grinslân en Drinte folle mear flechtlingen op as bygelyks de Rânestêd, wylst dêr folle mear minsken wenje. Ien op ‘e fjouwer asylsikers wurdt troch it COA ûnderbrocht yn de trije Noard-Nederlânske provinsjes.

8218 fan de tritichtûzen opheinplakken binne yn Fryslân, Grinslân of Drinte. Noard- en Súd-Hollân en Utert hawwe mei-inoar mar 5915 opheinplakken foar asylsikers. It Ryk en it COA jouwe ta dat der fan in gelike sprieding fan opheinplakken oer Nederlân op it stuit gjin sprake is.

Foar Fryslân is dat nuver, want neffens it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden mei de Nederlânske oerheid neat dwaan om de gearstalling fan de befolking fan it wengebiet fan de Fryske minderheid te wizigjen. De plannen foar grutskalige huzebou yn Fryslân foar minsken út de Rânestêd past dêr ek net goed by.