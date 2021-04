AstraZeneca yn Nederlân tenei inkeld foar de âlderein

Minsken ûnder de sechtich krije yn Nederlân net langer in koroanafaksin fan AstraZeneca. Dat hat it regear tongersdei besletten. De reden is dat it faksin deadlike tromboaze feroarsaakje kin.

Dat is lykwols in seldsume bywurking, dy’t rûchwei ien op ‘e hûnderttûzen minsken treft. De Nederlânske rie foar de sûnens hie dêrom oanret en gean troch mei it faksinearjen mei it middel. Dêr hat minister fan folkssûnens Hugo de Jonge de earen lykwols net nei hingje litten. It is tenei allinne tastien foar minksen fan sechtich jier en âlder, foar wa’t de kâns op tromboaze net oantoand is.

Neffens de minister binne de gefolgen foar de plenning fan ‘e interij net grut.