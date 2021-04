“App en vloed”: leararen komme hieltyd mear nuvere staveringsflaters tsjin

Foto: Pixabay

Bern skriuwe yn it Nederlânsk hieltyd faker app ynstee fan eb. Of coffee ynstee fan koffie. Of crash ynstee fan crèche. Dat skriuwt it Algemeen Dagblad. It opkommen fan sokke flaters docht bliken út ûndersyk fan online-oefenprogramma’s foar it skriuwen fan de Nederlânske taal. Underwizers fan basisskoallen befêstigje de ûntdekking.

Neffens taalkundige Marc van Oostendorp lizze sokke Ingelske skriuwwizen oan de dingen dy’t bern hjoed de dei lêze. Dat binne faak kompjûterspultsjes en apps. Hy seit: “Dat kinderen een woord als comfortabel als comfortable schrijven, zie ik als symptoom van een onderliggend ernstiger probleem. Het toont aan dat kinderen via games of apps vaker Engelse woorden zien dan Nederlandse. En dat drukt ons weer met de neus op het akelige feit dat Nederlandse kinderen relatief weinig lezen én, zo laat internationaal onderzoek zien, er ook minder plezier aan beleven.”

Neffens Van Oostendorp is wurdbyld hiel belangryk by it skriuwen. As dat wurdbyld út it Ingelsk komt, dan bliuwt dat hingjen. Neffens him moatte bern folle mear boeken lêze, dan nimt dat wurdbyld it fansels wol wer oer. Hy ropt ek âlden op om bern mei boeken fertroud te meitsjen, bygelyks troch harren foar te lêzen.