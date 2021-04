Anneke Douma en Griet Wiersma fermoarde

Yn in foarfilmke is te sjen hoe’t Anneke Douma en Griet Wiersma yn ‘e auto stappe, dy’t nei it omdraaien fan it kontaktkaike mei in soad fjoer útinoar knalt. Yn de nije Frysktalige film Stjer sil it heve. Alteast, as it echt is. Of is it in grap fan sjonger Emiel Stoffers fan de Hûnekop? Fan Omrop Fryslân?

In webstee is der al. En ferskate fideo’s oer it meitsjen fan de film. Stjer moat in skriller wêze dêr’t ien it op Fryske artysten foarsjoen hat. Emiel wol it oanlizze mei de froulike plysjeynspekteur, mar dat docht er net sa tûk. Neffens it webstee spylje ûnder mear Iris Kroes, Jehannes Rypma en Eric Ennema yn Stjer mei.

Twa foarfilmkes binne hjirûnder te sjen.