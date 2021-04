Anne Frank fertelt oer de ein fan har libben yn har fideodeiboek

“Wat barde der mei Anne nei har arrestaasje?”, wie de meast stelde fraach út de tûzenen reaksjes út de hiele wrâld op de searje Het videodagboek van Anne Frank. It ferhaal hâldt yn prinsipe op, krekt as it deiboek, by de arrestaasje fan de ûnderdûkers yn it Efterhûs op 4 augustus 1944. Mar sjoggers binne grepen troch de bylden en wolle witte hoe’t it Anne fergien is. Dêrom besleaten de makkers in stap fierder te gean.

Yn de lêste ôfleveringen fertelt Anne sels it pynlike ferhaal fan har lêste moannen yn de kampen en de reis dêrhinne. Dat wurdt sa fielber yn byld brocht, dat har libbensferhaal by jong en âld mear as ea tichteby komt. De lêste trije ôfleveringen fan Het videodagboek van Anne Frank binne te sjen fan 2 maaie ôf om 18.40 oere by de NTR op NPO Zapp. De searje is ek fia Instagram Stories te sjen op it Instagram-akkount fan NPO Zapp.

Het videodagboek van Anne Frank is in koproduksje fan de NTR en Every Media en ta stân kommen troch meiwurking fan de Anne Frank Stichting.