Ald-plysjeman skuldich fûn yn saak George Floyd

Yn de Feriene Steaten hat de sjuery yn de saak-Floyd de eardere plysjeman Derek Chauvin op alle oanklachten skuldich befûn oan de dea fan George Floyd. Oer acht wike makket de rjochter de straf bekend. De âld-plysjeman waard fuortdaliks nei de útspraak troch plysjes ôffierd.

Chauvin drukte yn maaie ferline jier minutenlang de knibbel op ’e nekke fan de arrestearre swarte man George Floyd, dy’t op ’e dyk lei yn Minneapolis. De 46-jierrige man ferstoar yn it sikehûs. Bylden fan de arrestaasje laten oer de hiele wrâld ta protesten tsjin rassisme en plysjegeweld.

Chauvin stie terjochte foar deaslach en treddegraads moard, in term yn it Amerikaansk strafrjocht dy’t brûkt wurdt as ien net mei opsetsin deade wurdt, as gefolch fan gefaarlik hanneljen en foar deaslach troch neilittigens. Yn it swierste gefal kin er fjirtich jier sel krije.