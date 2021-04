Acht doarpen los mei priisfraach Waadkust

Acht doarpen yn de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krije in útnûging om mei te dwaan oan de priisfraachfaze fan it projekt Waddenkust K(l)eigoed.

De doarpen kinne los mei it meitsjen fan in plan om in troch harren oandroegen leechsteand karakteristyk gebou te ferbouwen ta in heechweardige oernachtingsakkommodaasje. Uteinlik komme fjouwer oant seis gebouwen yn ’e beneaming foar in stipe fan maksimaal 200.000 euro.

Neffens deputearre Klaas Fokkinga is it unyk dat de doarpsbewenners soks sels sa oanpakke en oan leefberens, rekreaasje en erfgoed wurkje.

Selektearre ideeën

Yn de gemeente Waadhoeke giet it om de grifformearde tsjerke yn Seisbierrum en de wettertoer yn Sint-Jabik. Yn Noardeast-Fryslân giet it om de âlde suvelfabryk yn Moarre/Ljussens, it âlde rjochthûs yn Kollum, in pleats yn Lytse Wâld, in leechsteande winkel yn Holwert, in âlde herberch/brouwerij yn Ferwert en it Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard. Yn beide gemeenten binne alle doarpen binne yn de gelegenheid steld om ideeën yn te tsjinjen. Dêrnei hawwe se de acht by it projekt passende ideeën by de provinsje foardroegen.

By it meitsjen fan de plannen krije de doarpen profesjonele stipe. Ynwenners, oerheid en adviseurs wurkje mei-inoar gear om in doarp leefber te meitsjen en te ûntwikkeljen. In ûnôfhinklike sjuery kiest ein dit jier hokker fjouwer oant seis plannen subsydzje krije en útfierd wurde kinne. De útfiering is pland yn 2022 en 2023.

Waddenkust K(l)eigoed en Erfgoed Deal

Yn it projekt wurdt erfgoed ynset foar it yn goede banen lieden fan de effekten fan krimp yn beide gemeenten mei in oanpak ‘fan ûnderen op’. Waddenkust K(l)eigoed is in projekt út de lanlike Erfgoed Deal, dy’t ûndertekene is troch oerheden en maatskiplike organisaasjes. Mei de bydragen fan Ryk, provinsje en gemeenten is der foar it hiele projekt 950.000 euro beskikber.