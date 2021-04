Foarearst gjin faksinaasjes mei AstraZeneca mear

De GGD set tydlik it ynintsjen mei it AstraZeneca-faksin yn it hiele lân hielendal stil. Dêr wurdt it fergriemen fan it faksin mei tefoaren kommen.

Juster waard al besletten om foarearst gjin minsken fan ûnder de sechstich mei AstraZeneca te faksinearjen. Dat wie omdat der fiif nije meldingen wiene fan slimme bywurkingen by froulju fan tusken de 25 en 65 jier.

It ministearje fan folkssûnens en it RIVM hawwe no besletten om de earstkommende dagen mar mei dat faksin op te hâlden. Dat komt de faksinaasjekampanje te’n goede, al geane dêrtroch de ôfspraken mei sânhûndert minsken net troch. Soene dy wol mei AstraZeneca yninte wurde, dan wiene dat der op de ûnderskate lokaasjes te min om in fleske leech te meitsjen en soe it restant dus weismiten wurde moatte.

It ynintsjen mei de oare faksins giet gewoan troch. Dat hâldt yn dat der takomme wike sa’n zo’n 40.000 ôfspraken deis wol trochgeane.