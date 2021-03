Wykoersjoch koroanasifers 5 oant en mei 11 maart 2021  

It tal nije koroanabesmettingen is de ôfrûne wike yn Fryslân sawat gelyk bleaun: 1173 wylst dat in wike earder 1159 wie. In rekôr tal testen waard útfierd – sa’n 3000 mear as de wike derfoar – en der binne gâns wat minsken yninte.

Dat der mear test wurdt, sil komme trochdat groepen, lykas skoalbern, frege wurde om har teste te litten. Troch de faksinaasjes fan âldere minsken binne der yn dy groep hieltyd minder besmettingen. Dat dat yn ferplerch- en fesoarginghuzen net te fernimmen wie kaam troch útbraken yn tehuzen dêr’t noch net of amper faksinearre is.

Under tritigers en sechstigers naam it tal positive testen it measte ta en by skoalbern ek wat. It tal útbraken op it wurk nimt ta. Der binne no 48 klusters fan trije of mear besmettingen. De wyks dêrfoar wie dat mear as de helte minder.

Ofrûne wike binne 6889 ynwenners yninte, yn totaal al 46.652. Goed 8200 Friezen hawwe al twa prippen hân.

Sifers

De 1173 nije besmettingen meirekkene komme de positive testen no op 28.093 ynwenners. By de GGD is bekend dat sân minsken yn it sikehûs opnommen binne, acht minder as in wike earder en dat 16 besmette minsken stoarn binne, trije minder as de foarige wike.

Gemeentlike sifers (tusken heakjes foarig wike):

Ljouwert 242 (237), Súdwest-Fryslân 185 (196), Waadhoeke 140 (98), De Fryske Marren 90 (113), It Hearrenfean 77 (93), Smellingerlân 74 (72), Noardeast-Fryslân 94 (65), Achtkarspelen 66 (52), Weststellingwerf 29 (49), Eaststellingwerf 27 (37), Harns 38 (36), Tytsjerksteradiel 42 (35), Opsterlân 33 (34), Dantumadiel 24 (23), Skylge 7 (4), Flylân 4 (2), Skiermûntseach 3 (10) en It Amelân 2 (3).