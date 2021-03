WNF: Koroanapandemy kin opgeande tiid foar ierde ynliede

Dit wykein wurde de klokken wer ferset foar de simmertiid en lykas wenst is dat foar it Wrâld Natuer Fûns (WNF) oanlieding om mei in Earth Hour omtinken te freegjen foar ús omgong mei de Ierde. Yn in koarte film, sjoch hjirûnder, ferdútst it WNF dat de koroana it gefolch is fan hoe’t de minske yn de natoer omreaget. Mar dat ús reaksje op dy wrâldwide goarre likegoed sjen lit, dat we ús hâlden en dragen oanpasse kinne. Dêr is it lykwols de heechste tiid foar.