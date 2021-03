Win in sinjearre print fan Ronnie Wood by online útstalling ‘The Rolling Stones – Unzipped’

De eksposysje The Rolling Stones – Unzipped is fan no ôf online te besjen yn in firtuele 360 grade-omjouwing fia www.groningermuseum.nl. Besjoch de ynstruminten, deiboeken en kostúms en ferdjipje dy yn it ferhaal fan de wrâldferneamde rockers. It museum ferlottet ûnder de besikers fan de tour in sinjearre print yn in limitearre edysje fan Ronnie Wood en trije katalogy sinjearre troch Mick Jagger.

Yn de 360 grade-fotografyopname sjocht men Unzipped fan it begjin oant de ein. Der binne films en fragminten tafoege, dy’t net yn de úststalling sels foarkomme, lykas bylden fan it drumstel fan Charlie Watts en in spektakulêre film fan de opbou fan it appartemint yn Edith Grove fan de Stones yn de sechtiger jierren. Museumdirekteur Andreas Blühm fertelt yn fideofragminten oer syn persoanlike favoriten: it deiboek fan Keith Richards en it ferneamde album Sticky Fingers. As ekstra tajefte binne der foto’s fan de Stones, makke troch Andy Zuidema.

The Rolling Stones – Unzipped is ferlinge oant 18 april. Fanwege de lanlike koroanamaatregels is it museum noch ticht. Sagau’t bekend is wannear’t it museum wer iepen mei, folget mear ynformaasje oer de start fan de kaartferkeap. Dat sil ûnder oare fia de webside, sosjalemediakanalen en de nijsbrief fan it Grinzer Museum bekend makke wurde.

In kaart foar de online útstalling kostet € 9,50 en is te bestellen fia groningermuseum.nl.

De online útstalling is ûntwikkele yn gearwurking mei Carola de Poel fan Panorama Fotografie en Slash2 Internet Masterminds. De demofideo oer de online útstalling is hjir te sjen.