Wat fynt de mienskip fan fytsen yn Fryslân?

Hoe faak yn ‘e wike fytse jo? Wat fine jo dat better kin? En wat is der al goed? Sokke fragen steane yn de Fryske Fytsenkête. De provinsje Fryslân wurket fan ’t jier oan in nij fytsbelied. Om ynsicht te krijen yn wat de mienskip fynt fan fytsen yn de provinsje, is dy enkête úteinset.

De Fryske Fytsenkête bestiet út fragen oer it deistich fytsgebrûk. Wannear fytse minsken wol, wannear net en wêr binne der ferbetterpunten? En hokker ûntwerpen fan fytspaden wurde as noflik ûnderfûn? Op basis fan dy gegevens kriget de provinsje ynsicht yn de ûnderfinings fan fytsers. “Wa oars as de deistige brûkers fan de fytsynfrastruktuer yn Fryslân kinne better sizze wat goed is en wat better kin?”, neffens deputearre Sander de Rouwe.

Fryslân Fytslân

‘Fryslân Fytslân’ is it besteande fytsbelied dat yn 2005 makke is. Sûnt dy tiid is der in soad feroare, tink bygelyks oan de opkomst fan elektryske fytsen. Dêrom is it belied oan fernijing ta. Provinsjale Steaten joegen yn oktober 2020 it startsein om dêrmei te begjinnen. It nije belied moat takomstbestindich wurde. De miening fan de mienskip is dêr in wichtige faktor by. De enkête is hjir te finen: www.fryslan.frl/fietsonderzoek.