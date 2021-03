Waarpraatsje: Woansdei lang om let sinne

DE JOUWER – It wie tiisdei al in bytsje minder ‘kâld’, mar de sinne hie it noch hiel dreech. Woansdei sil we sille him, nei alle gedachten, dan lang om let wer sjen litte.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen, mar by de kust lâns is der ek kâns op bewolking. De súdwestewyn is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Woansdei skynt de sinne flink, mar letter binne der ek hingelwolken. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 12 graden hinne.

Tongersdei is der wer mear bewolking.

Jan Brinksma