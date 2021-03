Waarpraatsje: Tongersdei miskien wat rein

DE JOUWER – It waard woansdei yndied in skiere en kâlde dei mei noch gjin 5 graden, wylst it yn Limburch goed 16 graden waard. Tongersdei is ek in skiere dei mei miskien sels wat rein.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en in bytsje rein is net hielendal útsletten. Op guon plakken kin ek wat damp ûntstean. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich.

Tongersdei is it skier en it kin sa út en troch wat reine. By in matige noardewyn wurdt it wer net folle waarmer as 5 graden.

Fan freed ôf krije wy kâlde nachten mei lichte, lokaal miskien wol matige froast.

Jan Brinksma