Waarpraatsje: Tongersdei minder sinne

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel kreaze dei mei in soad sinne, mar letter ek wol bewolking. Tongersdei sille wyn de sinne minder faak sjen.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen en op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn komt út it súdwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit tusken de 1 en 5 graden.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze en de loft is berûn. Letter op ‘e dei sil it, nei alle gedachten, wat opklearje. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 11 graden hinne.

Freed bliuwt it net (hielendal) drûch, mar it is wol oan de mylde kant.