Waarpraatsje: Stadichoan mylder

DE JOUWER – It wol mar gjin myld maitiidswaar wurde en moandei en tiisdei bart dat ek noch net, mar fan woansdei ôf wurdt it dan lang om let wat minder kâld.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der earst wat opklearringen, mar letter rekket de loft wer berûn en der soe miskien wat storein falle kinne. De wyn giet nei it westen oant noardwesten en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Moandei is it skier en yn ‘e moarntiid soe der wat storein falle kinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei klearret it sa út en troch wat op. By in swakke oant matige noardwestewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Tiisdei feroaret der noch net folle oan it te kâlde waar foar de tiid fan it jier.