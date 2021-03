Waarpraatsje: Skrousk waar

DE JOUWER – It is en bliuwt foarearst oan de kâlde kant. Fan freed ôf kin it yn de nachten sels wat frieze.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Letter yn ’e nacht nimt de bewolking ta en soe der in bui falle kinne. De wyn komt út it noardwesten en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Tongersdei is de loft berûn, mar de sinne lit him sa út en troch ek efkes sjen. Der is boppedat kâns op in bui. De noardewyn is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. Mei 7 graden is it oan de kâlde kant foar de tiid fan it jier.

Fan freed ôf bliuwt it, sa goed as, drûch en yn ’e nachten kin it wat frieze.

Jan Brinksma