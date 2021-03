Waarpraatsje: Skiere woansdei

DE JOUWER – It wie in skiere tiisdei mei lang om let ek wat rein. It sil woansdei, nei alle geachten, ek meast skier wêze.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en it kin sa út en troch wat reine. By in matige noardwestewyn wurdt it 4 graden.

Woansdei is it skier, mar letter is in glimp fan de sinne net hielendal útsletten. Yn ‘e rin fan ‘e dei rekket de loft wer berûn. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt net waarmer as 7 graden.

Tongersdei is it ek ferfeelsum waar.

Jan Brinksma