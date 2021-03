Waarpraatsje – Rûge tongersdei

DE JOUWER – Wy hawwe op it stuit gjin maitiidswaar en dat feroaret foarearst ek net. Tongersdei liket it sels hast mear hjerst as maitiid. Der stiet in hiel stik wyn.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en it kin earst ek noch wat reine. De súdwestewyn boazet fierder oan en wurdt frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns stoarmich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tongersdei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf. Der falle ek in pear buien, letter miskien wol mei heil, tonger en wynpûsten. Fan tongersdeitemoarn ôf stiet der boppe it fêstelân fan Fryslân in krêftige oant hurde súdwestewyn, boppe de Iselmar is de wyn stoarmich en by de kust lâns stoarmich oant miskien wol efkes stoarm. Der is boppedat oerol kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wer wat del. Mei in graad as 10 is it mylder as de lêste dagen.

Nei tongersdei bliuwt it earst rûzich en ek ritich.

Warskôging:

De hiele tongersdei is der kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Jan Brinksma