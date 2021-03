Waarpraatsje: Rûch waar kommendewei

DE JOUWER – It wie tiisdei wer in skiere dei en de sinne kaam der net echt oan te pas. Fan woansdei ôf krije wy in pear rûge dagen.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn, mar letter yn ’e nacht kin it wat opklearje en dizenich wurde. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Woansdei is der earst miskien noch efkes wat sinne, mar al gau rekket de loft wer berûn en yn ’e rin fan ’e middei set it op in reinen. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ’e middei en jûn boazet de wyn flink oan. It wurdt in graad as 8.

Tongersdei wurdt in rûge dei mei kâns op (tige) swiere wynpûsten.

Jan Brinksma