Waarpraatsje: Rêstiger

DE JOUWER – Nei in rûge sneon mei buien wie it snein in hiel stik rêstiger en it bleau sa goed as drûch. It bliuwt dizze wike in bytsje ritich en it wurdt ek kâlder.

Yn ’e nacht fan snein op moandei rekket de loft berûn en der kinne in pear buien falle. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Moandei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf en der kin in bui falle. By in matige oant frij krêftige noardwestewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Letter yn ’e wike wurdt it kâlder. De maitiid bliuwt foarearst fier fuort.

Jan Brinksma