Waarpraatsje: Oanhâldend rûzich

DE JOUWER – It wie in rûge tongersdei mei in soad wyn en rûnom yn Fryslân stoarmskea. It bliuwt noch in pear dagen rûzich.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der falle ek in pear buien. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 4 graden.

Freed is der earst noch kâns op wat sinne, mar geandewei rekket de loft berûn en yn ‘e middei kin it wat buiïch reine mei kans op wat heil en tonger. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, boppe de Iselmar en by de kust lâns krêftich oant hurd, miskien wol efkes stoarmich. It wurdt in graad as 8.

Yn it wykein bliuwt it ritich en rûzich.

Jan Brinksma