Waarpraatsje: Noch twa dagen rêstich

DE JOUWER – It wie in skier, rêstich mar kâld wykein. It bliuwt noch twa dagen rêstich, dernei krije wy in pear rûzige en wiete dagen.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en op guon plakken soe it in bytsje reine kinne. By in swakke westewyn wurdt it 3 graden.

Moandei is it skier en letter op ’e dei is der kâns op rein. De wyn giet nei it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tiisdei is it ek skier, mar noch wol rêstich. Fan woansdei ôf krije wy in pear rûge dagen mei in soad wyn.

Jan Brinksma