Waarpraatsje: Noch ien dei maitiid

DE JOUWER – It wie tiisdei yn hiel Nederlân in strieljende maitiidsdei en Fryslân die no goed mei. Woansdei sjocht it waar der ek poerbêst út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De swakke wyn giet nei it súdeasten en mei in graad of 4 is it wer in frisse nacht.

Woansdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. Tsjin ‘e jûn kin der ek wat hege bewolking komme. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. Yn ‘e middei waait de wyn by de kust lâns fan see. De temperatuer leit tusken de 16 graden op de Waadeilânen en goed 20 graden op it fêstelân fan Fryslân.

Fan tongersdei ôf wurdt it in hiel stik kâlder. It skeelt in jas.

Jan Brinksma