Waarpraatsje: Mear sinne, mar kâlde nachten

DE JOUWER – It wie tongersdei wer in skiere dei mei sa út en troch in bytsje rein. It waar foar freed sjocht der wat better út. Wy sille de sinne wer wat mear sjen.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed binne der flinke opklearringen. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne geregeld, mar letter binne der ek hingelwolken. It bliuwt drûch. By in matige noardeastewyn wurdt it 7 graden.

Yn ’e nacht fan freed op sneon sil it hast oerol in pear graden frieze. Sneon oerdei is it kâld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma