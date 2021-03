Waarpraatsje: Mear sinne en mylder

DE JOUWER – It wie moandei wer in skiere en kâlde dei foar de tiid fan it jier, mar fan tiisdei ôf wurdt it mylder.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der (flinke) opklearringen en op guon plakken kin it dampich wurde. De súdwestewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit op de measte plakken om it friespunt hinne.

Tiisdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter sille wy grif de sinne ek noch wol sjen. By in matige súdwestewyn wurdt it goed 10 graden.

Fan woansdei ôf wurdt it noch wat mylder.

Jan Brinksma