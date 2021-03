Waarpraatsje: Kâlde sneon, mylde snein

DE JOUWER – It waar foar freed seach der mei in soad sinne goed út. Pas letter op ‘e dei rekke de loft berûn. It wykein hat twa gesichten. Snein wurdt de bêste dei.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it skier en reint it in skoft. Letter falle der in pear buien, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 4 graden.

Sneon falle der noch in pear buien, miskien wol wer mei heil en tonger. Letter op ‘e dei knapt it waar wat op en sjogge wy nog wol in glimp fan de sinne. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del. It wurdt net folle waarmer as 8 graden.

It waar foar snein sjocht der hiel wat better út. It bliuwt drûch en mei in graad as 12 is it in stik mylder. Der stiet noch wol in frij krêftige súdwestewyn.

Begjin takomme wike wurdt it in pear dagen tige myld.

Jan Brinksma