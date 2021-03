Waarpraatsje: Kâlde nachten

DE JOUWER – It wie tongersdei skier mar wol rêstich waar. It bliuwt foarearst oan de kâlde kant en wy krije ek in pear kâlde nachten.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der (flinke) opklearringen. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit in pear graden ûnder it friespunt.

Freed skynt de sinne earst, mar letter rekket de loft berûn. It bliuwt wol drûch. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 5 graden.

Yn it wykein skynt de sinne sa út en troch. It is boppedat rêstich, mei yn ‘e nachten in pear graden froast.

Jan Brinksma