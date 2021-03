Waarpraatsje: ‘Kâld’ wykein

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -2,3) wie it in hiel kreaze freed mei in soad sinne, mar troch de wyn fielde it wol fris oan. Yn it wykein bliuwt it oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. Letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit in pear graden ûnder it friespunt.

Sneon rekket de loft fierder berûn en der soe wat (sto)rein falle kinne, mar in wiete boel sil it net wurde. De wyn giet nei it westen en is swak oant matich. It wurdt 7 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. It is, nei alle gedachten, skier en de sinne hat it dreech. By in matige noardewyn is it mei 7 graden skrousk.

Takomme wike wurdt it stadichoan mylder.

Jan Brinksma