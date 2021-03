Waarpraatsje: Hjerstich wykein

DE JOUWER – It is hjerstich en dat bliuwt it ek noch in pear dagen. It waar foar it wykein sjocht der dus net al te goed út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon rekket de loft wer berûn en set it op in reinen. De matige wyn komt út it suden oant súdwesten en wurdt letter krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Sneontemoarn falle der flinke buien, miskien wol mei heil en tonger. Yn ’e rin fan ’e moarn binne der ek wat opklearringen, mar yn ’e middei falle der wer in pear buien. De wyn giet nei it súdwesten oant westen en wurdt frij krêftich oant hurd, by de kust lâns stoarmich. Der is boppedat oerol kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 7 graden.

Foar snein sjocht it waar der in bytsje better út. Drûch bliuwt it net, mar der binne mear bettere mominten. Mei 8 graden en in frij krêftige westewyn fielt it wer fris oan.

Takomme wike wurdt it wat minder ritich en ek kâlder.

Jan Brinksma