Waarpraatsje: Gjin maitiid

DE JOUWER – It wie moandei in skiere dei en yn ‘e rin fan ‘e dei begûn it ek te reinen. Tiisdei sjogge wy miskien wer in glimp fan de sinne.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. By in matige súdwestewyn wurdt it 3 graden.

Tiisdei bliuwt it nei alle gedachten sa goed as drûch en in pear opklearringen binne net útsletten. De wyn komt út it noardwesten en is swak oant matich. It wurdt in graad as 7.

Fan woansdei ôf is it ritich en wiet mei in soad wyn.

Jan Brinksma