Waarpraatsje: Gjin maitiid

DE JOUWER – It wie moandei net iens in minne dei, mar fan maitiid is noch gjin sprake en it wurdt dizze wike ek gjin maitiid.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der earst opklearringen, mar letter rekket de loft berûn. De noardwestewyn is swak oant matich, mar boppe de Iselmar en yn it Waadgebiet frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei is it skier en yn ’e rin fan ’e moarn sil it in skoft wat reine. De wyn komt út it noardwesten en is matich, mar jout him letter wat del. It wurdt in graad of 7.

Woansdei feroaret der net folle oan it frisse waar.

Jan Brinksma