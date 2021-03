Waarpraatsje: Freed bytsje ritich

DE JOUWER – It wie tongersdei wier net min en it waar foar freed sjocht der ek kreas út. It kin earst wol wat reine.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft berûn en letter reint it sa út en troch. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Freed is it earst skier en op guon plakken soe it noch efkes wat reine kinne, mar letter binne der ek in pear opklearringen. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 10 en 13 graden.

It wykein hat twa gesichten. Sneon is it oan de kâlde kant mar snein wurdt it wer mylder.

Jan Brinksma